Toplam ciro endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 77 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 77 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, temmuzda yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,7, inşaat ciro endeksi yüzde 116,7, ticaret ciro endeksi yüzde 84,9, hizmet ciro endeksi yüzde 71,6 artış kaydetti.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 11,2 arttı. Temmuzda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 9,8, inşaat ciro endeksinde yüzde 11,3, ticaret ciro endeksinde yüzde 12,6 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 9,7 artış görüldü.

Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle: