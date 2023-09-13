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Giriş Tarihi: 13.9.2023 11:07

Toplanan inek sütü miktarı 835 bin 773 ton oldu

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalışla 835 bin 773 tona geriledi.

AA
Toplanan inek sütü miktarı 835 bin 773 ton oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, temmuzda yıllık bazda yüzde 0,9 azalarak 835 bin 773 tona düştü.

Toplanan inek sütü miktarı ocak-temmuz döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 6 milyon 105 bin 932 ton oldu.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 azalarak 102 bin 203 tona düştü. Ocak-temmuz döneminde ise içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 1,4 düşerek 862 bin 93 tona geriledi.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 14,4 artarak 117 bin 848 ton oldu. Ocak-temmuz döneminde ise yoğurt üretimi yıllık bazda yüzde 2,3 yükselerek 683 bin 733 tona çıktı.

İnek peyniri üretimi temmuzda yıllık yüzde 16 artarak 66 bin 325 tona, ocak-temmuz döneminde de yüzde 9,4 artışla 448 bin 292 tona ulaştı.

Temmuzda ayran üretimi yüzde 16,3 artarak 78 bin 183 ton, tereyağı üretimi yüzde 16 yükselerek 7 bin 702 ton oldu. Ocak-temmuz döneminde ise ayran üretimi yüzde 7,5 artarak 461 bin 229 tona çıkarken, tereyağı üretimi yüzde 11,8 azalarak 54 bin 117 tona geriledi.

Haziranda 866 bin 632 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, temmuzda yüzde 3,6 azalarak 835 bin 773 tona indi.

Aynı dönemde 105 bin 140 ton olan içme sütü üretimi ise yüzde 2,8 azalışla 102 bin 203 ton olarak gerçekleşti.

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Toplanan inek sütü miktarı 835 bin 773 ton oldu
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