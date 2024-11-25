Toplu akaryakıt alımıyla 3 milyar TL tasarruf

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, kamu kurumlarına toplu akaryakıt tedariki için başlattığı çalışma kapsamında 3 milyar lira tasarruf edilmesini sağladı. DMO'nun finansal aracılık hizmeti kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının akaryakıt tedarik süreçlerini elektronik ortamda yönetebilecekleri Kamu Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi (KamuTOS) devreye alındı. KamuTOS üzerinden kurumlar plakalarını ekleme, yakıt alımlarının takip ve onay ile ödeme işlemleri yapıyor. Yeni dönemde otomatik tahsilat işlemleri de bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Bu modelle yaklaşık 950 milyon litre işlem hacmine ulaşılarak bugünkü fiyatlar üzerinden yaklaşık 3 milyar lira tasarruf elde edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de toplu alım modelinin önemine işaret ederek, kamu kurum ve kuruluşları akaryakıt ihtiyaçlarının merkezi ve standart bir alım yöntemiyle tedarik edilmesi amacıyla başlatılan çalışmayla, belirtilen standartlara uygun olarak alım yapıldığını söyledi.