Toplu taşımaya zam sınırı geliyor! Cevdet Yılmaz yeni düzenleme sinyali verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel yönetimlerin toplu taşıma fiyatlarında enflasyonun üzerinde artış yapmasına yönelik düzenleme sinyali verdi. AA Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Yılmaz, kent içi ulaşım ücretlerindeki yüksek artışların enflasyonla mücadele sürecini olumsuz etkilediğini söyledi.
Enflasyonun yüzde 30'un altına gerilediği ve dezenflasyon sürecinin devam ettiği belirtilirken, hizmet enflasyonundaki katılığın sürdüğüne dikkat çekiliyor. Yılmaz, yerel yönetimlerin ulaşım fiyatlarına yönelik kararlarının da enflasyon üzerindeki etkisine işaret etti.
"ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE ARTIŞ YAPILMAMALI"
Yerel yönetimlerin kent içi ulaşım ücretlerini enflasyonun üzerinde artırmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Kent içi ulaşımda yerel yönetimlerin artışları enflasyonu olumsuz etkiliyor. Sınır oluşturma yaklaşımımız var. Enflasyonun çok üzerinde artış yapılmamalı."
Yılmaz'ın açıklaması, toplu taşıma ücretlerindeki artışlara yönelik bir sınırlandırma yaklaşımının gündemde olduğuna işaret etti. Ancak açıklamada, olası düzenlemenin kapsamı, hangi oranların esas alınacağı ve ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE TOPLU ULAŞIM FİYATLARI
Öte yandan İstanbul'da 2026 yılı içerisinde Şubat ayındaki %20'lik artışın ardından Temmuz ayında yapılan %10'luk ek zamla birlikte toplam zam oranı yaklaşık %32'ye ulaştı. Mega kentte böylece şehir içi elektronik tam bilet ücreti 46,20 TL'ye, öğrenci bileti ise 22,55 TL'ye yükseldi.
Ankara'da Ağustos 2026 itibarıyla uygulanan %14,30 oranındaki zam sonrasında tam bilet ücreti 35 TL'den 40 TL'ye, öğrenci bileti ise 17,50 TL'den 20 TL'ye çıkarıldı.
İzmir'de ise Nisan 2026'da yürürlüğe giren %16.6'lık düzenlemeyle ESHOT otobüs hatlarında tam biniş ücreti 30 TL'den 35 TL'ye, Genç Kart (öğrenci) ücreti ise 17,50 TL'ye; mesafeye göre ücretlendirilen İZBAN hatlarında ise ilk basım tam ücreti %33 artışla 40 TL'ye ulaştı.