Toplu taşımaya zam sınırı geliyor! Cevdet Yılmaz yeni düzenleme sinyali verdi

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE TOPLU ULAŞIM FİYATLARI

Öte yandan İstanbul'da 2026 yılı içerisinde Şubat ayındaki %20'lik artışın ardından Temmuz ayında yapılan %10'luk ek zamla birlikte toplam zam oranı yaklaşık %32'ye ulaştı. Mega kentte böylece şehir içi elektronik tam bilet ücreti 46,20 TL'ye, öğrenci bileti ise 22,55 TL'ye yükseldi.

Ankara'da Ağustos 2026 itibarıyla uygulanan %14,30 oranındaki zam sonrasında tam bilet ücreti 35 TL'den 40 TL'ye, öğrenci bileti ise 17,50 TL'den 20 TL'ye çıkarıldı.

İzmir'de ise Nisan 2026'da yürürlüğe giren %16.6'lık düzenlemeyle ESHOT otobüs hatlarında tam biniş ücreti 30 TL'den 35 TL'ye, Genç Kart (öğrenci) ücreti ise 17,50 TL'ye; mesafeye göre ücretlendirilen İZBAN hatlarında ise ilk basım tam ücreti %33 artışla 40 TL'ye ulaştı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör