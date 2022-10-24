Toplum merkeze alan projeler üretiyoruz

Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, 17. Gayrimenkul Zirvesi'nin ana konu başlıklarını oluşturan 'Toplum', 'Tabiat', 'Tasarım' ve 'Teknoloji' vizyonuyla ilgili olarak tüm projelerine yansıyan bu 4 prensibin her zaman olduğu gibi öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Çevreye duyarlı şehircilik anlayışıyla toplumu merkeze alan projeler üretmeye devam ettiklerini anlatan Gedikli, "Değişen ve dönüşen dünyanın ihtiyaçlarına karşı, yenilikleri takip ederek ortak değerlerimiz temelinde ilerlemeyi sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.4T prensibinin sektörü 'sürdürülebilirlik' çatısı altında buluşturması gerektiğinin de altını çizen Hakan Gedikli, şunları kaydetti: "Temelinde güvenli olmayı sürdürmekle beraber doğaya saygılı, çevreye duyarlı, teknolojik donanımları olan yeni mimari anlayışa uygun projeler geliştirme hedefiyle ilerlerken, çalışmalarımızın temeline insanı alıyoruz. Yani, işimizi hiçbir zaman sadece bir yapı inşa etmekten ibaret görmüyoruz. Yenilikçi tasarımları insan hayatına konfor katan, tabiatla bütünleşik bir anlayışla kurmayı ilke ediniyoruz."Genel Müdür Gedikli, iklim değişikliğinin sonuçlarına karşı gelişen 'doğaya saygı' hassasiyetinin, yeni mimari anlayışlarla hayata geçirilen projelerde göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Gedikli şunları kaydetti: "Kimliğini kaybetmeyen yaşanası şehirler kurarken geleceğimizi şekillendirmenin bilinciyle hareket etmek, bu nedenle önem arz ediyor. Bize düşen ise yeniliklerin peşinde olmak, en güncel imkânları sunmak, geleceğimize layık gördüğümüz toplum için sektörümüzü yeni dünyaya hazırlamak..."Sektör olarak sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek görev ve sorumlulukların bilincinde olmak gerektiğini söyleyen Gedikli, "Global trendleri yakından takip edip projeler geliştirirken insanı ve toplumu önceliklerimiz arasına alarak dünyaya ve ülkemize fayda sağlayacak yolda var olmayı, büyümeyi ve hep bir adım ötesine geçmeyi vizyon haline getirmeliyiz" diye konuştu.GYODER zirvesinin de ana konusunu oluşturan tabiat, toplum, tasarım ve teknoloji şeklinde sıralanan 4T prensibinin sektörü 'sürdürülebilirlik' çatısı altında buluşturduğuna dikkati çeken Gedikli, "Uluslararası standartları merkeze alarak bu bilincin yaygınlaşmasına yönelik fikirlerimizi hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyor; çevreye duyarlı, tabiat dostu, toplum merkezli projelerimizi sürekli geliştiriyoruz" dedi.Gedikli, çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Bu anlamda 2011 yılından bugüne, tüm projelerimizin Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip olduğunu, 2020 sonrası tüm projelerimizde ise A Sınıfı Enerji Kimlik Belgesi alınmasını hedeflediğimizi, 'sürdürülebilirlik' kapsamında attığımız adımlardan bazıları olarak belirtmek isterim. Yine, projelendirdiğimiz tüm yaşam alanlarını "Sıfır Atık" altyapısına göre oluşturduğumuzu eklemem gerekir. Enerjiyi, atıkları, suyu doğru yönetme çabamız sayesinde aldığımız geri dönüşlerle tasarruflu yapılar üretiyor, kullandığımız teknoloji ve yenilikçi mimari anlayış sayesinde tabiata fayda sağlamayı misyon edinerek ülkemize öncü projeler üretmeyi sürdürüyoruz."