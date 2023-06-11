Tosyalı, dünya çelik liginde 5 sıra yükseldi

Tosyalı Holding, 40'a yaklaşan tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla dünya sıralamasında yükseliyor. Dünya Çelik Birliği'nin (World Steel Association) her yıl düzenli olarak açıkladığı 2022 dünya ham çelik üretimi rakamlarına göre Tosyalı Holding, 2022'de ham çelik üretimini 4.71 milyon ton seviyesine çıkarıp, 2021'e göre beş basamak birden atlayarak dünya sıralamasında 77'nciliğe yükseldi. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, sürdürülebilirlik odağındaki iş stratejisi doğrultusunda küresel büyümeye devam ettiklerini belirterek, "Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi ve Tosyalı Algerie 4. etap yatırımımız da tamamlandığında nitelikli çelik üretim kapasitemizi daha da artırarak dünya sıralamasında ilk 50 şirket arasında yer alma hedefimize ulaşmış olacağız" dedi. Tosyalı Holding, Türkiye, Cezayir, Senegal ve Angola'da yapacağı yatırımlarla önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yıllık 15 milyon ton kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.