TPAO, 3 adet petrol arama ruhsatının süresini uzatmak için başvuruda bulundu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü(TPAO), 3 adet petrol arama ruhsatının süresini uzatmak, 2 adet petrol arama ruhsatı almak için başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO sahip olduğu AR/TPO/K/F18-b3 pafta no'lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 22.09.2023 tarihinden itibaren, AR/TPO/K/F19-a4 pafta no'lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 23.09.2023 tarihinden itibaren ve AR/TPO/K/F19-d2, d3 pafta no'lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 23.09.2023 tarihinden itibaren ikişer yıl uzatmak için başvuruda bulundu.

TPAO ayrıca, N41-c1, c2, c4 no'lu paftalarda bir adet ve O41-b no'lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 19.07.2023 tarihli dilekçesiyle müracaat etti.