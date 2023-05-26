TPAO, 5 adet petrol arama ruhsatının süresini uzatmak için başvuruda bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO'nun 5 adet petrol arama ruhsatı ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, TPAO sahip olduğu AR/TPO/K/E18-c4, AR/TPO/K/F18-b1, AR/TPO/K/E18-d3, d4, AR/TPO/K/F18-a1, a2 ve AR/TPO/K/F17-b2 pafta no'lu petrol arama ruhsatlarının sürelerinin sona ereceği 7 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 2'şer yıl uzatılması için başvuru yaptı.

TPAO ayrıca, İstanbul ili sınırları dahilinde sahip olduğu AR/TPO/K/F20-c1 pafta no'lu arama ruhsatında yapılması planlanan Köyçayır-1 kuyusu için gerekli olan ancak, arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Silivri 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan İstanbul ili, Silivri ilçesi, Gazitepe Mahallesi, Akıntepe Mevkii sınırları içinde bulunan 4496 ada 4 no'lu parselin 15.196,95 m²'lik (mülkiyet), kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 22.05.2023 tarihli dilekçesi ile müracaat etti.