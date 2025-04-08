TPAO Pakistan denizlerinde petrol ve doğal gaz arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, yurt dışında petrol ve doğal gaz aramaya yönelik yeni bir adım attı. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali denizlerinde faaliyetlerine devam ederken bu kez Pakistan ile yeni bir işbirliğine gidildi.

İslamabad programı kapsamında ilk olarak Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'na iştirak eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlar oturumunda konuşma yaptı.

Forum kapsamında Türkiye Petrolleri ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri Mari Energies, OGDCL ve PPL arasında Ortak Teklif Verme Anlaşması imzalandı.

İmza törenine katılan Bayraktar, "Bu adım, Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik enerji ortaklığını daha da derinleştirirken bölgesel enerji güvenliği açısından da önemli bir eşik olacaktır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, forumun ardından Pakistan'ın Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ve Elektrikten Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awaiz Ahmad Khan Leghari ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Pakistan, 30 Haziran 2025'te 14'ü Makran açık deniz havzasında, 26'sı da Indus açık deniz havzasında olmak üzere toplamda 40 deniz arama bloku için ihale yapacak. Anlaşmaya göre, biri Türk, diğer üçü Pakistanlı dört şirket, mutabık kaldıkları bloklara ortak teklif verecek.

Bayraktar, İslamabad programı kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki enerji ilişkileri ele alındı.

Ayrıca Bayraktar, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ile de bir araya geldi.