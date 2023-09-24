Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TPAO'dan AR-GE proje çağrısı
Giriş Tarihi: 24.9.2023 10:06

TPAO'dan AR-GE proje çağrısı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO), arama ve üretim faaliyetlerinde kullandığı ürünlerin tasarım ve imalatına yönelik AR-GE çalışmaları gerçekleştirecek.

AA
TPAO’dan AR-GE proje çağrısı

TPAO'nun "Gaz Dehidrasyon ve Glikol Rejenerasyon Ünitesi Projesi" konulu çağrısı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO üretim faaliyetlerinde kullandığı ve Türkiye'de mühendislik projesine dayalı imalatı bulunmayan ürünlerin tasarım ve imalatına yönelik özel sektör firmalarıyla AR-GE çalışmaları gerçekleştirecek.

Böylece doğal gaz üretim sahalarında kullanılmak üzere, uluslararası standartlara uygun teknik gereksinimleri sağlayan ve uluslararası arenada kalite, işlevsellik, fiyat gibi açılardan rekabet edebilir ünite tasarımı, analizi ve imalatının yerli olarak gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Projeye talip olan firmaların 20 Ekim Cuma saat 17.30'dan önce Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekiyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TPAO'dan AR-GE proje çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA