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Giriş Tarihi: 15.1.2025 09:15 Son Güncelleme: 15.1.2025 09:15

TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman ve Şanlıurfa'da yer alan petrol işletme sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

AA
TPAO’nun Adıyaman ve Şanlıurfa’daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman ve Şanlıurfa'da yer alan petrol işletme sahasında ruhsat süresinin uzatılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa'daki ARİ/TPO/K/M41-b3-1 pafta numaralı ve 10 Şubat'ta sona erecek petrol işletme ruhsatının süresi, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 10 Şubat 2035'e kadar uzatıldı.

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TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı
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