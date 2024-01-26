Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı
Giriş Tarihi: 26.1.2024 09:39 Son Güncelleme: 26.1.2024 09:48

TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır sınırları içinde kalan bir saha için talep ettiği petrol işletme ruhsat süresi iki yıl uzatıldı.

AA
TPAO’nun Diyarbakır’daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Diyarbakır'daki 15 bin 252 hektarlık sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi, 11 Mayıs'tan itibaren bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 2 yıl süreyle uzatıldı.

Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG istimlake müteallik kararı da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki 4 sahanın bölgede açılan Işık-1 kuyusunun lokasyon sahaları için gerekli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA