TPAO’nun Diyarbakır’daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Diyarbakır'daki 15 bin 252 hektarlık sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi, 11 Mayıs'tan itibaren bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 2 yıl süreyle uzatıldı.

Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG istimlake müteallik kararı da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki 4 sahanın bölgede açılan Işık-1 kuyusunun lokasyon sahaları için gerekli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.