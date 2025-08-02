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Giriş Tarihi: 2.8.2025 09:39

TPAO'nun İstanbul'daki sahası için kamulaştırma kararı alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine, İstanbul'daki sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

AA
TPAO’nun İstanbul’daki sahası için kamulaştırma kararı alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu inceleyen MAPEG, İstanbul'da Fevzipaşa-1-2 ile Çanta-1 kuyuları arası doğal gaz boru hattı tesisi için gerekli olan ancak arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan çeşitli parselin 1873,24 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verdi.

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TPAO'nun İstanbul'daki sahası için kamulaştırma kararı alındı
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