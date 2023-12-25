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Giriş Tarihi: 25.12.2023 15:24 Son Güncelleme: 25.12.2023 15:25

TPAO’nun Siirt’teki sahası için kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 2 saha ile Diyarbakır'ın Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki birer sahasının kamulaştırılmasına karar verildi.

İHA
TPAO’nun Siirt’teki sahası için kamulaştırma kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 2 saha ile Diyarbakır'ın Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki birer sahasının istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 2 ve Diyarbakır'ın Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki birer sahanın kamulaştırılmasına karar verdi.

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TPAO’nun Siirt’teki sahası için kamulaştırma kararı
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