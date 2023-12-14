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Giriş Tarihi: 14.12.2023 17:04

Trabzon Havalimanı yarın 6 saat uçuşlara kapatılacak

Trabzon Havalimanı'nda pist onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle uçuşlar, yarın 10.00-16.00 saatleri arasında durdurulacak.

AA
Trabzon Havalimanı yarın 6 saat uçuşlara kapatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, pistin asfalt kaplamasının iki noktasında 23 Ağustos'ta oluşan kopma ve bozulmanın geçici onarımının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü ile yüklenici inşaat firması, hasarlı kısımların kalıcı yenilenmesi için çalışma yürüttü.

Tekniğine uygun üretilen asfaltın havalimanına getirileceği ve bozulan kısımların onarılacağı tarihin belirlenmesi amacıyla uçak şirketleri ve yer hizmetleri kuruluşlarıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda çalışmanın, uçuş emniyetini riske atmayacak şekilde 15 Aralık Cuma günü 10.00-16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi.

Buna göre hava yolu şirketleri, söz konusu saatler arasından Trabzon Havalimanı'na uçuş gerçekleştirmeyecek.

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Trabzon Havalimanı yarın 6 saat uçuşlara kapatılacak
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