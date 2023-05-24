Trabzon Şehir Hastanesi tüm hızıyla yükseliyor

Türkiye'de yapılan şehir hastanelerin 22'ncisi olan 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'nin 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı Kadın Doğum Hastanesi, 161 yataklı Onkoloji Hastanesi, 151 yataklı Onkoloji Hastanesi ile 171 yataklı erişkin yoğun bakım ve 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi, 300 poliklinik, 36 ameliyathane ve 236 yataklı yoğun bakım ünitelerini bünyesinde barındıracak. Trabzon Şehir Hastanesi hizmete açılmasıyla birlikte yaklaşık 600 doktor görev yapacak Trabzon Şehir Hastanesi 2025 yılında tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu Şehir inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Akyazı Stadyumu'nun yanında Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden birini inşa ediyoruz. Türkiye'ye yayılmış örnek şehir hastanelerinin en güzellerinden biri Trabzon'umuzda kuruluyor. 280 bin metrekarelik alanda inşa edilen Trabzon Şehir Hastanemiz; Kentin sağlık hizmetlerinin çok daha yüksek standartlarda ve modern koşullarda verilmesi amacıyla hayata geçen, Trabzon'un sağlık altyapısının gücüne güç katacak bir projedir. Genelde ise 1461 yatak kapasitesiyle Trabzon'u bir sağlık merkezine dönüştüreceğiz.
"HASTANEMİZ TRABZON HALKINA YAKIŞIR OLACAK"
Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda Trabzon un ihtiyaçları doğrultusunda bünyesinde; 181 yataklı Genel Hastane, 146 yataklı Kadın Doğum Hastanesi, 161 yataklı Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, 151 yataklı Onkoloji Hastanesi ile 300 poliklinik, 33 ameliyathane ve 236 yataklı yoğun bakım üniteleri yer alacak. Ayrıca, şehir hastanemizi bölgede olabilecek en büyük depremlerde dahi hasar almayacak şekilde inşa ediyoruz. Hastanemizin temelinde 762 sismik izolatör yer alıyor. Kapalı ve açık otopark olmak üzere yaklaşık 3 bin araçlık otoparkı da olacak. Yapım çalışmalarımızı, hastanemizi 22 Şubat 2025 tarihinde hizmete vermek üzere hızla ve başarıyla sürdürüyoruz. Trabzon'un geleceği için turizmden ticarete, tarımdan üniversitelere kadar pek çok planımız var. Gelişmiş, bölgesinde lider Trabzon'a ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılayacak şehir hastanemiz, Trabzon halkına yakışır olacak" dedi.
BİZ BU KİRLİ SİYASETİN İÇİNE DÜŞMEDİK!
Trabzon Şehir Hastanesi gibi önemli bir sağlık kompleksinin bağlantı yolları da çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Karaismiloğlu, "Trabzon Şehir Hastanesi'ne hafif raylı sistem projesini de bağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki AK Parti kadroları olarak bugüne kadar neyin sözünü verdiysek onu yaptık. İstanbul'da özellikle Koronavirüs pandemisi sürecince hayati bir hizmet veren Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmamıştı. Akıl alacak gibi değildi ama yapmamışlardı! İstanbullu vatandaşlarımızı mağdur etmemek için karayolu bağlantısını biz yaptık. Yolunu yapmadıkları gibi metro hattını da yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde, bu projeyi de hemen devraldık ve yapım çalışmalarını hızlandırdık. İnsanımızın sağlığını, hayatını dahi siyasete alet ettiler. Hastaneye ulaşım, hayat meselesidir; bekletmeye, oyalamaya gelmez dedik. Bakanlığımızca bu hattı devraldığımızda fiziki ilerleme yüzde 5 seviyesindeydi, Devirden sonra 24 ay içerisinde işletmeye hazır hâle getirdik. Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımlarıyla milletimizin hizmetine sunduk. Çam-Sakura Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayarak, milletin en ihtiyaç duyduğu zaman ona sırtını dönenlerin kirli zihniyetini halkımız daha nice örnekte gördük. Biz bu kirli siyasetin içine düşmedik" diye konuştu.
"MİLLETİMİZ SUYU GETİRENLE TESTİYİ KIRANI GAYET İYİ BİLİYOR"
Milletimiz bunları; İnşa edemedikleri hastane yollarından, "bedava olacak" diye millete yalan söyleyip, sonra da yüzde 300 zam yaptıkları toplu taşımadan gayet iyi biliyor diyen Bakan Karasimailoğlu, "Adana'da göreve gelir gelmez yapımını durdurdukları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, Aydın'da yapmadıkları şehir hastanesi yolundan tanıyor. Milletimiz suyu getirenle testiyi kıranı gayet iyi biliyor. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik çok şükür.
Yılların ihmaline son verirken, diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık. Yüzyılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz" ifadelerini kullandı.