Trabzon Şehir Hastanesi tüm hızıyla yükseliyor

"MİLLETİMİZ SUYU GETİRENLE TESTİYİ KIRANI GAYET İYİ BİLİYOR"

Milletimiz bunları; İnşa edemedikleri hastane yollarından, "bedava olacak" diye millete yalan söyleyip, sonra da yüzde 300 zam yaptıkları toplu taşımadan gayet iyi biliyor diyen Bakan Karasimailoğlu, "Adana'da göreve gelir gelmez yapımını durdurdukları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, Aydın'da yapmadıkları şehir hastanesi yolundan tanıyor. Milletimiz suyu getirenle testiyi kıranı gayet iyi biliyor. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik çok şükür.

Yılların ihmaline son verirken, diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık. Yüzyılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz" ifadelerini kullandı.