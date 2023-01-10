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Giriş Tarihi: 10.1.2023 15:38

Trabzon'da hamsinin kilogramı 35-50 liradan satılıyor

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsinin kilogramı 35-50 liradan satılıyor.

AA
Trabzon’da hamsinin kilogramı 35-50 liradan satılıyor

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda kilogram başına hamsi 35-50, mezgit 50, istavrit 90, Türk somonu 100, çupra 120, levrek 130 liradan, palamutun ise tanesi 50 liradan satılıyor.

Moloz mevkisinde balık satan Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, şu an tezgahları süsleyen birincil balığın hamsi olduğunu söyledi.

Vatandaşın da tezgahlarda en fazla hamsiye ilgi gösterdiğine işaret eden Örseloğlu, sezonun iyi gittiğini belirtti.

Örseloğlu, hamsinin boyutuyla ilgili sıkıntı olduğunu dile getirerek, "Hamsinin iri olmayışından insanlar memnun değil. Yoksa vatandaş bol bol tüketmek, dolabına koymak istiyor." dedi.

Hamsinin ihracatta da önemli bir ürün olduğuna dikkati çeken Örseloğlu, şunları kaydetti:

"O yüzden hamsi bildiğiniz Karadeniz'in incisi değil, elması diyorum. Çünkü denizin olmazsa olmazı. Ondan dolayı hamsinin şu anki periyodu iyi diyorum. Geçen sene bu aylarda hamsiyi hiç bulma şansımız yoktu. Şu an bol ve bereketli."

Gökmen Aydın da hamsinin yeni geldiğini ve çok taze olduğunu belirtti.

Hamsinin kilogramının 35-50 liradan satışa sunulduğunu söyleyen Aydın, "İri olan hamsi kısım kısım geliyor. Palamut bu sene bol olunca hamsi fazla olmadı. Buna da şükür." dedi.

Vatandaşın talebinin daha çok hamsi ve istavrite yönelik olduğunu ifade eden Aydın, "Hamsi şu anlık ucuz olduğu için en fazla o talep görüyor. Fiyatlar az olan balıkta normaldir." diye konuştu.

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Trabzon'da hamsinin kilogramı 35-50 liradan satılıyor
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