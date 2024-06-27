Trabzon’dan ABD’ye yapılan ihracat attı

Trabzon'dan Ocak-Mayıs 2024'te ABD'ye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 21 milyon 536 bin 18 dolar oldu. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, ABD'nin Trabzon'dan yapılan ihracatta önemli bir pazar konumuna yükseldiğini belirtti.

Savunma sanayi, fındık ve su ürünlerinin en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler olduğunu belirten Kalyoncu, "2024 yılının ilk 5 ayında Trabzon'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracat 21 milyon 536 bin 18 dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttı. Trabzon'dan ABD'ye 16 sektörden yapılan ihracatta en büyük artış dondurulmuş Türk somonunda yaşandı" ifadelerini kullandı.

İlerleyen dönemde ABD pazarına çok daha fazla önem vereceklerine dikkati çeken Kalyoncu, "fuarlara katılıp Doğu Karadeniz ürünlerinin tanıtımını yapacağız. Trabzon ve bölge illerinin ihracatının artırılabilmesi için lojistik ve maliyetleri önemli. Bunun için bir an önce Trabzon Havalimanında kurulacak kargo gümrükleme departmanının, ihracata çok önemli katkı sağlayacaktır" dedi.