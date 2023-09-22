Trafiğe ağustosta 235 bin 317 aracın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 110,6 artışla 235 bin 317 oldu. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 15,5 azalışla 2 bin 724 olarak hesaplandı. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı ağustosta 232 bin 593 adet arttı.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,5'ini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 10,2'sini kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ağustosta aylık bazda yüzde 1,3 arttı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 54,9, otobüste yüzde 41,6, kamyonette yüzde 10,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 9,1, motosiklette yüzde 7,8 artarken traktörde yüzde 14,7, kamyonda yüzde 7,8 ve otomobilde yüzde 6,5 azaldı.

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 188,8, motosiklette yüzde 165,9, kamyonette yüzde 93, otomobilde yüzde 86,2, otobüste yüzde 32,7, traktörde yüzde 30,6 artarken kamyonda yüzde 7,2 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 0,9 geriledi.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ağustos sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 7,52 artışla 27 milyon 987 bin 472'ye çıktı. Bu taşıtların yüzde 53,2'sini otomobil, yüzde 17'sini motosiklet, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 893 bin 913 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 61,7'si otomobil, yüzde 16,1'i motosiklet, yüzde 14,9'u kamyonet, yüzde 2,9'u traktör, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,8'i minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayında 89 bin 694 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerde ilk 3 marka yüzde 12,1 ile Fiat, yüzde 8,9 ile Renault, yüzde 7,2 ile Volkswagen oldu.

Ocak-ağustos döneminde ise 1 milyon 525 bin 213 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 89,5 artarak 1 milyon 525 bin 213, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 18,2 azalarak 20 bin 33 oldu. Böylece ocak-ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 505 bin 180 adet artış gerçekleşti.

EN FAZLA TERCİH EDİLEN RENK GRİ

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 620 bin 472 otomobilin yüzde 67'si benzinli, yüzde 18,5'i dizel, yüzde 8,8'i hibrit, yüzde 4,3'ü elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li araçlar oldu.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 892 bin 825 otomobilin yüzde 36,1'inin dizel, yüzde 33,9'unun LPG'li, yüzde 28,1'inin benzinli, yüzde 1,3'ünin hibrit ve yüzde 0,3'ünün elektrikli olduğu görüldü.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 34,8'inin 1300 ve altı, yüzde 23,9'unun 1401-1500, yüzde 19,8'inin 1301-1400, yüzde 10,3'ünün 1501-1600, yüzde 6,1'inin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerde en fazla tercih edilen ilk 3 renk, yüzde 34,5 ile gri, yüzde 28,4 ile beyaz ve yüzde 12,3 ile mavi oldu.