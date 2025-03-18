Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artışla 31 milyon 596 bin 522 oldu

YÜZDE 50'DEN FAZLASI OTOMOBİL

Buna göre, şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,3 azalarak 136 bin 810'a geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 40,1 artarak 2 bin 382'den 3 bin 338'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı, yılın ikinci ayında 133 bin 472 adet artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 32,7'sini motosiklet, yüzde 9,2'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre ise yüzde 17,5 azalış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, motosiklette yüzde 61,9, otobüste yüzde 52,6, traktörde yüzde 47,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,2, minibüste yüzde 16,8 artarken kamyonette yüzde 48,3, otomobilde yüzde 34,1 ve kamyonda yüzde 21,4 geriledi.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ŞUBAT SONU İTİBARIYLA 31,6 MİLYONA YAKLAŞTI

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 29 milyon 142 bin 942'den 31 milyon 596 bin 522'ye yükseldi.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20'sini motosiklet, yüzde 15'ini kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Devri yapılan toplam 762 bin 109 taşıttan yüzde 68,3'ü otomobil, yüzde 15,5'i kamyonet, yüzde 8'i motosiklet, yüzde 3,3'ü traktör, yüzde 2,2'si kamyon, yüzde 1,9'u minibüs, yüzde 0,6'sı otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 10,4'ünün Renault, yüzde 9,7'sinin Toyota, yüzde 7,6'sının Fiat, yüzde 7,3'ünün Hyundai, yüzde 7,2'sinin Volkswagen, yüzde 4,9'unun Peugeot, yüzde 4,3'ünün Opel, yüzde 3,5'inin Skoda, yüzde 3,5'inin Ford, yüzde 3,3'ünün Mercedes-Benz, yüzde 3,1'inin Kia, yüzde 3,1'inin Citroen, yüzde 2,9'unun BMW, yüzde 2,9'unun Chery, yüzde 2,8'inin Nissan, yüzde 2,5'inin BYD, yüzde 2,3'ünün Audi, yüzde 1,9'unun Dacia, yüzde 1,6'sının Honda, yüzde 1,4'ünün Mini ve yüzde 13,9'unun diğer markalardan oluştuğu tespit edildi.

Ocak-şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 25,7 azalarak 302 bin 544'e gerilerken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 56,1 artışla 7 bin 108 oldu. Böylece, yılın ilk iki ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 295 bin 436 arttı.

Ocak-şubat aylarında trafiğe kaydı yapılan 173 bin 66 otomobilin yüzde 49,3'ünün benzin, yüzde 26,1'inin hibrit, yüzde 12,9'unun elektrikli, yüzde 10,8'inin dizel ve yüzde 0,9'unun LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 405 bin 235 otomobilin ise yüzde 33,9'unun dizel, yüzde 31,6'sının LPG, yüzde 30,4'ünün benzin, yüzde 2,7'sinin hibrit ve yüzde 1,3'ünün elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,6'sı 1300 ve altı, yüzde 24,2'si 1401-1500, yüzde 11,1'i 1501-1600, yüzde 10,8'i 1301-1400, yüzde 7,8'i 1601-2000, yüzde 0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Söz konusu dönemde kaydı yapılan 173 bin 66 otomobilin yüzde 38,8'i gri, yüzde 28'i beyaz, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 11,6'sı siyah, yüzde 4,2'si kırmızı, yüzde 4'ü yeşil, yüzde 0,5'i kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,3'ü turuncu ve yüzde 0,2'si diğer renkli araçlardan oluştu.