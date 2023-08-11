Trafik kazasında sağlık hizmeti devletten

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) trafik kazası sonrası sunulan hizmetlere ilişkin araç sahiplerini bilgilendirdi. Kaza durumunda, prim borcu olan, sosyal güvencesi olmayanın sağlık hizmet bedelini devlet karşılıyor. Kusur oranı kazazedeye sağlık hizmeti sunulmasını etkilemiyor ancak gerektiğinde hukuki süreçlerde kullanılıyor. Trafik kazası nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler, diğer bütün resmî ve özel sağlık kurumlarında sunulan sağlık hizmet bedelleri de ödeniyor. Acil hallerde kurum ile sözleşmeli olmayan sağlık hizmet sunucularına da başvurulabiliyor. Özel hastaneler yoğun bakıma alınandan ilave ücret talep edemiyor. Gerçekleştirilen estetik ameliyatlardan da ücret alınmıyor.Trafik kazasında sağlık hizmetine ait bedel genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmadan Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde karşılanıyor. Prim borcu olup genel sağlık sigortasından faydalanmayan kişilerin de trafik kazası nedeniyle almış oldukları sağlık hizmetlerine ait bedeller ödeniyor. Trafik kazası sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler, diğer bütün resmî ve özel sağlık kurumlarında sunulan sağlık hizmet bedelleri karşılanıyor. Acil hallerde Kurum ile sözleşmeli olmayan sağlık hizmet sunucularına da başvurulabilir. Acil hallerde SGK ile sözleşmesiz de olsa tüm sağlık hizmet sunucularınca verilen sağlık hizmet bedelleri karşılanıyor. Trafik kazasına bağlı ilk başvuru sözleşmesiz bir sağlık hizmet sunucusuna oldu ise burada devam eden tedaviler SUT ve ekleri esas alınarak ödeniyor. Ancak bu süre 6 ayı geçemiyor.Trafik kazası ile ilişkili hastalıkların devam eden tedavileri de SGK tarafından ödeniyor. Ancak bu başvuruların hastane tarafından Medula sistemine girilirken "trafik kazası provizyonu" seçilerek kayıt edilmesi gerekiyor. Trafik kazası nedeniyle verilen sağlık hizmetleri kazadaki kusur oranına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan hükümler doğrultusunda karşılanıyor. Kusur oranı kazazedeye sağlık hizmeti sunulmasını etkileyen bir husus olmayıp, gerektiğinde hukuki süreçlerde kullanılıyor. Estetik amaçlı yapıldığı tespit edilen sağlık hizmetlerine ilişkin giderler ödenmiyor. Ancak, kaza nedeniyle vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan müdahaleler ve ameliyatlar karşılanıyor. Fizik tedavi hizmetlerinin tamamı ödeniyor. Trafik kazası ile ilgili beyan ve ilgili belgeler ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan Kurum ile sözleşmeli birimlere başvurulabiliyor. İstisnai olarak trafik kazası sonrası gerekli görülen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının süre, seans ve bölge kontrollerinde, trafik kazası ile ilişkili olmayan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları dikkate alınmıyor. Kaza nedeniyle ilk müdahalenin sözleşmesiz hastanede yapılması durumunda, SUT hükümlerine göre yoğun bakım hizmetlerinden ilave ücret alınmıyor. Kazazedelerin gereksinimi olan ilaç ve tıbbi malzemeler karşılanıyor.Ülkemızde geçirilmiş trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına ve uyruğuna bakılmadan karşılanıyor. Yabancı plakalı araçların karıştığı trafik kazalarından kaynaklanan sağlık hizmet bedelleri de ödeniyor.