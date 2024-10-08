Trafikte hasar havuzu sorunları çözecek

Türkiye'de trafik sigortası güvencesinde bulunan araç sayısı 23 milyonu geçti. Sigortalılık oranı ise yüzde 80'lerde. Zorunlu olan sigortanın yüzde 100'lerde olması en doğalı ama zorunlu trafik sigortası poliçe adedi 23 milyonlarda seyrediyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısı da 30 milyonu aşmış durumda. Yani kaba bir hesapla 6 milyonun üzerinde aracın zorunlu trafik sigortası yok.Bunun en önemli nedenlerinden biri sigorta fiyatlarındaki hızlı artış. Ancak karşı taraftan bakınca da durum pek iç açıcı değil. Geçen yıl zarar eden trafik sigortası şirketler, bu yıl da zararın geçen yılı aşacağını öngörüyor. Trafiğe çıkan milyonlarca sürücü için çok önemli olan trafik sigortası, sigorta şirketlerini zarara sokuyor. 2023 yılını 13 milyar zarar ile kapatan şirketler, 2024 için de 20 milyar lirayı aşan bir zarar tablosu öngörüyor.Tüm bu sorunları kökten değiştiren yeni uygulama hayata geçiyor. Trafik primlerinin yetersizliğinden şikâyet eden ve zararı büyüyen sigorta şirketleri için çözüm bulundu. Sigorta şirketleri artık sadece maddi hasarları karşılayacak. Yaralanmalar, uzuv kaybı, ölüm gibi bedeni hasarlar kamu ile iş birliği yapılacak. Bir 'hasar havuzu' kurulacak. Vefat ve sakatlık tazminatları bu havuzdan karşılanacak. Sigorta şirketleri sattıkları her poliçede bedeni hasar için ödedikleri primin belirli bir kısmını bu havuza aktaracak. Bu oranın da yüzde 50 ve üstünde olması bekleniyor.HASAR havuzu sistemi, sigorta şirketlerinin üzerindeki tazminat baskısını hafifletecek ve sektörde mali dengenin sağlanmasına katkıda bulunacak. Bu yeni uygulamanın, trafik sigortası primlerinde de olumlu yönde etkiler yaratabileceği öngörülüyor. 2024'ün ilk 6 ayında sigorta şirketlerinin 10 milyar TL zarara uğradı. Sigorta şirketlerinin son dönemde yaşadığı 4.5 milyar TL'lik zararın büyük kısmı bedeni tazminatlardan kaynaklandı. Bu zararın 1.5 milyar TL'lik kısmı sigorta şirketleri tarafından hemen ödendi. Ancak kalan 3 milyar TL avukatlar aracılığıyla dava açılması nedeniyle uzadı. Bu davalar nedeniyle ödenen tazminatlar, 2.5 ila 3 katına kadar çıkabiliyor.