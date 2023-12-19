Trafikte hasar maliyeti başlıyor

Trafik sigortasında yeni dönem önümüzdeki ay başlıyor. Vatandaşın da sigorta şirketlerinin de en çok isyan ettiği alan olan trafik sigortalarında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yaptığı düzenlemeler iki tarafı da mutlu edecek gibi görünüyor.SEDDK'nın hasar maliyet endeksi yürürlüğe girince iyi sürücünün cebinden daha az para çıkacak sigorta şirketlerinin maliyetleri de aşağı inecek ve karlılıklar korunacak.SEDDK, trafik sigortası primlerini 2024 Mayıs ayından itibaren hasar maliyet endeksine göre güncelleneceğini ve maddi ve bedeni hasarlara yönelik teminat limitlerinin de yükseltildiğini duyurdu.Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortası primlerini 2024 yılı Mayıs ayından itibaren asgari ücret, yedek parça, onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak belirlenen hasar maliyet endeksine göre güncellenmeye başlanacağını duyurdu. Değişikliğe dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olacak. Bu oran, 2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu. Trafik sigortası azami primi Mayıs 2024'ten itibaren hasar maliyet endeksine göre belirlenecek.Kurum ayrıca, maddi zararlara ilişkin teminat limitlerinin 200 bin liraya, bedeni zararlara ilişkin teminat limitlerinin ise 1.8 milyon liraya yükseltildiğini açıkladı. Kurumun yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere Ülkemizde 2017 yılından bu yana zorunlu trafik sigortasında azami prim uygulaması devam etmekte olup, ödenen hasarları karşılayacak düzeyde aktüeryal dengenin oluşturulabilmesi ve sistemin sürdürülebilirliğini teminen belirli aralıklarla Kurumumuz tarafından revize edilmektedir. Bu çerçevede, değişen ekonomik koşullara bağlı olarak, hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve hasar prim dengesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla azami primlerin tespitinde hasar maliyet endeksi uygulamasına geçilmiştir" denildi.Örnek olarak kasım ayında, araç gruplarına, illere ve sürücünün hasar geçmişine göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), belirlediği primleri, şirketlerin aralık ayında yüzde 2 artırma hakkı var. 2024 yılı başında aylık bu yüzde 2'lik artışlar, 2024 Ocak ayında yüzde 10'a çıkacak. Şubat, Mart, Nisan aylarında ise sigortacılar, her ay primlerini yüzde 5 artıracaklar. Nisan ayı sonu itibariyle aylık yüzde 5'lik fiyat artış olayı bitecek. Mayıs ayının başında trafik sigortası tarihinde ilk defa 'hasar maliyet endeksi' uygulanacak ve primler de bu endekse göre belirlenecek.SEDDK, asgari ücretteki, araçlarda kullanılan yedek parçalardaki artışa, araç fiyatlarındaki artış oranına, araçların bakım onarım maliyetlerindeki artışlara göre 2024'ün Mayıs ayından itibaren her ay hesap yapacak, endeks hazırlayacak ve ona göre de o ay şirketlerin primleri ne kadar artıracağını belirleyecek. Hasar maliyet endeksi sigortalıların lehine bir sistem olacak. 2024'ün Mayıs ayından itibaren hedeflenen enflasyon oranlarını, gelecek sene asgari ücrete bir kere zam yapılacağı düşünülünce trafik sigortasındaki aylık prim artışları, yüzde 1.5 ila 2 arasında olacak. Hatta sıfıra kadar düşebilir bu endeks.