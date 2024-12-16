Trafikte teminata yüzde 50 artış

Zorunlu Trafik Sigortası Tarife Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, hak sahiplerinin zararlarının ekonomik koşullara uygun şekilde tazmin edilmesi amacıyla teminat tutarlarında yüzde 50 artışa gidildi. Buna göre, hak sahiplerinin zararlarının ekonomik koşullara uygun şekilde tazmin edilmesi amacıyla teminat tutarlarında yüzde 50 artışa gidildi. Bu çerçevede, teminat tutarları maddi zararlarda 200 bin TL'den 300 bin TL'ye çıkarılırken, bedeni zararlarda ise 1.8 milyon TL'den 2.7 milyon TL'ye yükseltildi. Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı kişiler için düzenlenecek trafik sigortası sözleşmelerinde uygulanacak indirimin usul ve esaslarını belirlemek üzere kuruma yetki verildi. Trafik sigortası poliçesinin sonlandırılması durumunda sigorta şirketine tahakkuk eden asgari prim tutarları brüt asgari ücretin yüzde 2'sine endekslendi. Düzenlemeye göre, bu şekilde hesaplanacak tutarın yüzde 80'i acente komisyonu olarak tahakkuk edecek. Ayrıca zorunlu trafik sigortasında 2017 yılından bu yana uygulanan riskli sigortalılar havuzunun kapsamı ve dağıtım esasları değiştirildi. Yapılan değişiklikle kamyon ve çekici araç grupları kapsam dışına çıkarılarak havuz daraltılmış oldu. Ayrıca havuz sonuçlarının şirketlere dağıtım yönteminde artık sadece üretim payı faktörü kullanılacak.