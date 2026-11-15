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Giriş Tarihi: 15.11.2026

Tren hattı Habur’a uzanacak

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Tren hattı Habur’a uzanacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'e ulaşacak hızlı tren hattının Şanlıurfa üzerinden Habur'a kadar uzatılacağını açıkladı. Projenin Basra Körfezi üzerinden Çin'e ulaşan demir-deniz yolu bağlantısının parçası olacağını belirten Uraloğlu, Gaziantep'te hizmete açılan iki ulaşım yatırımıyla yıllık 314.5 milyon lira tasarruf sağlanmasının hedeflendiğini duyurdu. Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen Nizip- Karkamış Yolu ve Adliye Kavşağı Açılış Töreni'nde konuşan Uraloğlu, "Hızlı tren Gaziantep'te kalmayacak, Şanlıurfa'ya, oradan Habur'a kadar devam ettireceğiz. Bu sadece Irak'a Basra Körfezi'ne bağlanıp Çin'e kadar giden bir demir-deniz yolu bağlantısı" ifadelerini kullandı.

İKİ YENİ PROJE HİZMETE AÇILDI
Uraloğlu, kentte 116 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 476 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 179 kilometreden 462 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Adliye Kavşağı projesi ile zamandan 100.5 milyon lira, akaryakıttan 13 milyon lira olmak üzere yıllık 113.5 milyon lira tasarruf edeceğiz" dile konuştu. Öte yandan Bakan Uraloğlu, 30.5 kilometre uzunluğundaki Nizip-Karkamış Yolu ile zamandan 154 milyon lira, akaryakıttan 47 milyon lira olmak üzere yıllık 201 milyon lira tasarruf sağlanacağını kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ŞANLIURFA #NİZİP #GAZİANTEP
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Tren hattı Habur’a uzanacak
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