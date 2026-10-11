Tren yolcusunun açık bilet hakkı değişti: Süre yarıya indi

Tren seferi iptal edilen veya gecikme yaşayan yolcuların açık bilet hakkıyla ilgili süre değişti. Yeni yönetmelik asgari geçerliliği 180 günden 90 güne indirdi. Bilet iadesi hakkı sürerken, kural ihlallerine uygulanacak para cezası da yenilendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle yolculara seferin gecikmesi veya iptal edilmesi de dahil belirli durumlar için tanımlanan açık biletlerin geçerlilik süresi 180 günden 90 güne düşürüldü. Yönetmelikte yalnızca açık bilet süreleri değiştirilmedi. Demiryolu yolcu haklarına aykırı uygulamalara ilişkin idari para cezası da yeniden düzenlendi. Yeni hükme göre yönetmeliğe aykırılık tespit edilmesi halinde her bir kusur için işletmecilere 9 bin 473 TL idari para cezası uygulanacak. Cezaya konu kusurlar engelli ve hareket kısıtlılığı olan yolculara destek sağlanmaması, bagaj ve eşya kayıplarında sorumluluktan kaçınma, şikayet süreçlerinin yönetilmemesi, yolcu güvenliği ve sağlığı tedbirlerinin eksikliği olarak belirlendi.

SKUTER TAŞINABİLECEK

Yönetmelik değişikliğiyle demiryolu taşımacılığında kullanılan araçlara ilişkin tanım da genişletildi. İlgili düzenlemede araç tanımının kapsamına "skuter" ve "elektrikli skuter" ifadeleri dahil edildi. Tanıma bu araçların eklenmesi, her elektrikli skuterin tüm trenlerde hiçbir şart aranmadan taşınabileceği anlamına gelmiyor. Taşınacak araçlar bakımından tren işletmecilerinin belirlediği kuralların yanı sıra güvenlik şartları ve diğer taşıma hükümleri de uygulanmaya devam edecek.