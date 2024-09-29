Trenlere yerli ve milli muayene sistemi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen Türk mühendislerce geliştirilen Otomatik Tren Muayene İstasyonları'nı (OTMİ) yılsonunda devreye almayı planladıklarını açıkladı. Uraloğlu, TCDD ve Tübitak Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü tarafından geliştirilen OTMİ çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen muayene istasyonları ile trenlerin tekerlerinde oluşması muhtemel çatlak, kırık, fren sistemi hataları ve olağan dışı ısınmalar gibi kusurların bu sistem ile önceden tespit edilebileceğini ifade etti.Demiryolu ağının çeşitli noktalarına yerleştirilecek OTMİ'ler ile trenlerin tekerlerinde oluşması muhtemel çatlak, kırık, fren sistemi hataları ile olağan dışı ısınmalar gibi kusurların önceden tespit edilebileceğini söyleyen Uraloğlu, "OTMİ'ler trenler hareket halindeyken dahi otonom olarak demiryolu araçlarını, mevcuttaki muayene istasyonlarından daha ileri seviyede muayene edilebilecek. Böylece araçlardaki kusurlar büyük kayıplara yol açmadan tespit edilecek" dedi.OTMİ sistemleri ile demiryollarında bakım ve onarımda dışa bağımlılığın önüne geçerek işletme maliyetlerini düşüreceklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Uygulama yeri olarak seçilen Köseköy İstasyonu'nda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje kapsamında ilk olarak geliştirdiğimiz tren tanıma pantograf denetleme ve tekerlek apleti tespit sistemlerini 2023 yılında devreye almıştık. Şimdi de bu yıl sonuna kadar fren sabo, fren balata, disk asıntı ve aks rulman sıcaklık ölçüm sistemlerini devreye almaya planlıyoruz" diye konuştu.Uraloğlu, "OTMİ'ler ile hem tesis edildiği bölgelerden gelen veriler hem de tüm ülke ağındaki sistemlerden gelen verilerle birlikte Ankara'da kurulacak izleme merkezinden takip edilecek. Böylelikle olası raydan çıkmaların önüne geçilmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.