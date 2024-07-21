Trilyon dolarlık zarar

Önceki gün dünyayı felç eden yazılım sorununun büyük oranda çözülmesinin ardından krizin maliyeti masaya yatırıldı. Windows işletim sistemini kullanan firmalardan kaynaklı yaşanan dijital kıyametin dev havayolu firmalarından, hastanelere ve ödeme hizmetlerinden demir yollarına kadar trilyonlarca dolarlık bir fatura çıkardığı tahmin ediliyor. Tam anlamıyla çözülmeyen sorunun banka, hastane ve diğer kurumlar için büyük faturalar çıkarması bekleniyor. Uzmanlar sorunun tamamen çözülmesinin ise birkaç hafta sürebileceğini tahmin ediyor.20 saatlik bir internet kesintisinin dünya çapında tahmini maliyeti 24 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Bu sadece internetin kesilmesinden kaynaklanan maliyet. Dolaylı etkilerle birlikte bu rakamın trilyon dolarları bulabileceği tahmin ediliyor. Söz konusu kesintinin sorunun kaynağı olan şirketlere de maliyeti hayli ağır oldu. CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri hızlı bir düştü. İki şirket toplamda bir günde 50 milyar dolar eridi. Crowdstrike CEO'sunun kişisel gelirinde de 4 milyar dolara yakın erime yaşandı.Bilindiği gibi dünyanın yaşadığı en büyük küresel sorun iki yıl süren Kovid-19 pandemisi olmuştu. Dünya 'dijital bir pandemi' yaşanınca "Büyük kıyametin provası mı yapıldı" yorumları sıklıkla dile getirildi. Bill Gates, Kovid-19 pandemisi yaşanmadan önce böyle bir sorunun yaşanacağını aktarmıştı. Bu kez de Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab, üç yıl önce bugün yaşadığımızı kelimesi kelimesine anlattığı videoları sosyal medyada viral oldu.Microsoft sorunu gibi olmasa da küresel bir siber saldırıya vurgu yapan Schwab, "Virüs ve pandemi bize şunu hatırlattı. Karşılıklı olarak ne kadar birbirimize bağlıyız ve küresel bir kaderin içindeyiz. Bu durum bize daha fazla sağlam olmamız gerektiğini hatırlattı. Bağımlılık aslında riskler yaratıyor. Küreselleşme nedeniyle korku dolu senaryoları da çalışmalıyız. Kapsamlı bir siber saldırı bütün dünyayı durdurabilir. Enerji tesisleri, ulaşım, tedarik zincirleri ve hastane hizmetlerine kadar tüm toplumun tamamını Kovid 19 krizinden çok daha fazla etkiler. Hatta karşılaştırma yaparsak Kovid 19 krizini aratır" ifadelerini kullanmıştı.Bundan sekiz ay önce Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve CEO'su Klaus Schwab, Davos'ta Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Satya Nadella ile bir oturum yapmıştı. Siber güvenliği soran Schwab, özgüven kokan cevaplar almıştı. Schwab "Peki neden çoğu şirket tam anlamıyla güvenli değil?" sorusuna Satya Nadella da şu cevabı vermişti: "Her zaman tavsiye ettiğimiz şeylerden biri bulutu kullanmaktır. Güvende olmanın yollarından biri bununla tek başınıza mücadele etmemektir, çünkü bir noktada kaldıraç elde etmek istersiniz. Bu, özellikle yerel yönetim ve kamu altyapısı çevresinde altyapıyı modernize edebilmenin ve siber suç faaliyetleriyle mücadele için gerçekten uygun ortamlarda çalıştırabilmenin çok önemli olacağını düşündüğüm nedenlerden biridir."Crowdstrike CEO'su George Kurtz, yaşanan kaos için özür diledi ve şirketin sorunun kaynağını saptadığını, ancak tüm sistemlerin eskisi gibi çalışır hale gelmesinin biraz zaman alabileceğini söyledi. Kurtz, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide, "Crowdstrike, tüm sistemlerin eskisi gibi çalışır hale dönmesi için etkilenen tüm müşterileriyle ve ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyor" dedi.Çözümün dünya çapında birçok bilgisayara uygulanması gerekecek. Dolayısıyla bilgisayarlarda mavi ekranlar oluşuyorsa, günler veya haftalar alabilir. Kaos, dünya çapında uçaklar, trenler, hastaneler, aile hekimleri, bankalar, kafeler ve mağazalar da dahil olmak üzere çok sayıda işletmeyi etkiledi. Üstüne üstlük kaos, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte beş yılın en yoğun uçuş gününe denk geldi.