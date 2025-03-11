Trump tedirginliği piyasaları sardı: 2 trilyon dolar buhar oldu

Küresel ticarette artan gerginlikler ABD borsalarını vurdu. Kayıplar derinleşirken uzmanlardan peş peşe açıklama geldi.

YATIRIMCI ENDİŞELİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikaları ve buna karşı atılan misilleme adımları küresel ticarette gerilimi tırmandırırken, resesyon korkusuyla dün ABD borsalarının kaybı yaklaşık 2 trilyon dolar oldu. Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korurken, Trump'ın korumacı ticari politikalarının ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine yönelik endişeler yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Başkan Trump, pazar günü verdiği bir röportajda, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin, bu yıl ülke ekonomisinin resesyona girmesine ya da enflasyonun artmasına yol açabileceği olasılığını göz ardı etmemişti.

Tarifeler nedeniyle bu yıl resesyon beklenip beklenmediği sorusuna yanıt veren Trump, böyle konularda tahmin yapmaktan "nefret ettiğini" söyledi. Trump, "Şu anda bir geçiş dönemi var çünkü yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz. Bu, çok önemli bir şey. Her zaman biraz zaman alan dönemler vardır." demişti.

Tarifelerin enflasyonu körükleyip körüklemeyeceğine ilişkin ise Trump, enflasyonu etkileyebileceğini ancak faiz oranlarının da düştüğünü vurgulamıştı.