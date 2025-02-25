Trump ve Zelenskiy ’kıymetli madenler’ anlaşmasını görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da ağırlamasının ardından yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve Ukrayna yönetimiyle kıymetli madenler anlaşmasında sona geldiklerini kaydetti. Trump, "Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim. Aslında bu hafta ya da gelecek hafta anlaşmayı imzalamak üzere gelebilir. Kendisiyle Oval Ofis'te görüşmeyi çok isterim, bu güzel olur. Şu anda anlaşma üzerinde çalışılıyor. Nihai anlaşmaya çok yakınız" dedi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementlerine ilişkin "Bu bizi ilgilendirmiyor. Rusya, ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır. Kesinlikle bu türden kaynaklarda Ukrayna'dan daha fazlasına sahibiz. Rusya, bu nadir toprak elementleri rezervleri açısından tartışmasız liderlerden biridir" diye konuştu.

Trump'ın Rusya gibi Ukrayna'da barış istediğini dile getiren Putin, "Bu, Ukrayna ve Ukrayna devletinin çıkarınadır. Ukrayna devletinin korunmasına karşı bizim de hiçbir itirazımız yok" ifadelerini kullandı.