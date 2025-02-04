Trump, yine Çin’i tehdit etti: Anlaşamazsak tarifeler artar

Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı hiç kimsenin tarife konusunda hariç tutulmadığını ifade ederek "Bu sadece bir başlangıç hamlesiydi. Eğer Çin ile bir anlaşma yapamazsak, o zaman tarifeler çok büyük olacak." dedi.

MEKSİKA İLE HARİKA GÖRÜŞME

Trump, "Umarım Çin bize fentanil göndermeyi durdurur, eğer durdurmazlarsa tarifeler önemli ölçüde artacak." diye konuştu. Meksika ile "harika" bir görüşme yaptıklarını belirten Trump, fentanil ve düzensiz göçmenlerin ABD'ye gelişini engellemeleri gerektiğini söyledi.

Trump, Meksika ile bu konular üzerinde görüşmek için anlaştıklarını belirterek, "Henüz tarifeler konusunda anlaşmaya varmadık, belki varırız belki varmayız ama çok iyi bir ilişkimiz var." diye konuştu.

ONLARA İHTİYACIMIZ YOK

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de sabah iyi bir görüşme yaptıklarını aktaran Trump, bugün tekrar görüşeceklerini belirtti. Trump, "Kanada çok zor. Kanada tarafından iyi muamele görmüyoruz ve iyi muamele görmeliyiz." dedi.

Kanada ile iş yapmanın zor olduğunu vurgulayan Trump, ABD'den faydalanmalarına izin vermeyeceklerini ifade etti. Trump, "Arabalarımızı üretmek için onlara ihtiyacımız yok. Bize kereste vermelerine ihtiyacımız yok. Tarımsal ürünler için onlara ihtiyacımız yok." diye konuştu.

Avrupa Birliğine (AB) uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin bir soruyu de yanıtlayan Trump, AB ile "büyük" ticaret açıkları olduğunu kaydetti.

Trump, AB'nin ABD'nin tarım ürünlerini, otomobillerini almadığına işaret ederek, "Neredeyse hiçbir şey almıyorlar. Ama biz onların arabalarını alıyoruz." dedi. Trump, AB'nin ABD'yi yıllardır "suistimal" ettiğini savundu.