Trump yönetiminden yeni hamle: Çin’e çip satışlarına kısıtlama geliyor

Çin merkezli yapay zeka robotu Deepseek'in Nvidia hisselerinde rekor değer kayıplarına yol açmasına ABD'den yeni bir karşılık geliyor. İddialara göre, Trump, Nvidia şirketinin Çin'e çip satışlarına ek kısıtlamalar getirecek.
Trump yönetiminin Nvidia çiplerinin Çin'e satışını sıkılaştırmayı değerlendirdiği ifade edildi. Kısıtlamaların şirketin H20 çiplerini kapsayacak şekilde genişletileceği iddialar arasında yer alıyor. Çin'e çip satışlarına yönelik ek kısıtlamaların değerlendirildiğine dair haberlerin, Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modelinin hızlı yükselişinin ardından gelmesi dikkati çekti.
Deepseek'in piyasaya sürülmesi sonrasında başlayan satış baskısı 27 Ocak'ta Nvidia'nın hisselerinde büyük kayıplara neden oldu. Nvidia'nın hisselerinde değer kayıpları devam ederken günlük kayıp yüzde 7'ye yaklaştı.