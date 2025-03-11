Trump’ın savaşı 4 trilyon doları buharlaştırdı

ABD Başkanı Donald Trump ilk iş olarak ticaret savaşlarına girince piyasalar allak bullak oldu. Üç haftadır devam eden satış dalgası hafta başında da devam etti ve 4 trilyon dolar buhar oldu. S&P 500, 19 Şubat'ta ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 8.7 geriledi. Nasdaq, son zirvesinden yaklaşık yüzde 14 düştü. Bu düşüşler 2020 yılında bu yana yaşanan en kötü performans olarak da tarihe geçti. Yatırımcılar, gümrük vergisi politikası belirsizliğinin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğinden endişe ediyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÇÖKTÜ

Bir zamanlar boğa piyasasının yıldızları olan, "Muhteşem Yedili" grubu olan teknoloji hisseleri yüksek düşüşler yaşadı. Tesla, 2020'den bu yana en kötü gününü yaşayarak yüzde 15 düştü, Alphabet ve Meta yüzde 44'ten fazla düştü. Yapay zekânın gözdesi Nvidia yüzde 5 değer kaybetti. Geçen hafta açıklanan istihdam verilerinden alınan sinyaller ABD'deki büyümeye ilişkin riskleri desteklerken, tüketicilerin enflasyon beklentileri de kötüleşti. Bu gelişmelerle 'korku endeksi' olarak da bilinen VIX Endeksi, yüzde 19'un üzerinde artarak 27.8'e yükselirken, geçen yıl ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 4,1.550'ye kadar gerilerken, dolar endeksi yüzde 0.10 artışla 103.9'a çıktı. Başkan Trump'ın, durgunluk olasılığıyla ilgili bir soruya ekonominin "bir geçiş döneminden geçtiğini" söyleyerek yanıt vermesi kaygıları tetiklemişti.