Trump’ın tarife kararı kahve fiyatlarında sert düşüşe neden oldu

ABD'de perakende kahve fiyatları Eylül ayında yıllık bazda yüzde 40 oranında artış gösterdi. Bu artışta tarifelerin önemli bir payı olduğu belirtiliyor.

VADELİ İŞLEMLERDE SERT KAYIPLAR GÖRÜLDÜ

Uluslararası kahve piyasasında referans teşkil eden ICE borsasında işlem gören arabica kahve vadeli kontratları, günün ilk yarısı itibarıyla %4,6 oranında gerileyerek libre başına 3,5925 dolara düştü. Fiyatlar gün içinde %6'dan fazla düşüşle son iki ayın en düşük seviyesini görerek dikkat çekti.

Diğer yandan, genellikle hazır kahve üretiminde kullanılan robusta türünde de önemli kayıplar yaşandı. Robusta kahve vadeli işlemleri, ton başına %5 düşüşle 4.400 dolar seviyesine geriledi. Gün içi kayıplar %8'e kadar yükseldi. Fiyatlardaki bu düşüş, küresel kahve ticaretinde ani bir satış baskısına neden oldu.

Öte yandan, Brezilya, küresel kahve üretiminde lider konumda bulunurken, ABD'nin yıllık kahve ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılıyor