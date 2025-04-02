Trump’ın tarifelerine misilleme hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık döneminde gündeme getirdiği tarifeler yürürlüğe giriyor. İlk olarak Çin, Kanada ve Meksika'ya ek gümrük tarifeleri getiren ABD yönetimi, 12 Mart'ta ABD'nin tüm ülkelerden yaptığı çelik ve alüminyum ithalatına istisnasız uygulanacak tarifeleri yürürlüğe soktu. Trump, daha sonra da ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Otomobil tarifelerinin 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi ve 3 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanması bekleniyor. Trump'ın karşılıklı tarifeleri de bugün duyurması bekleniyor. Diğer taraftan birçok ülkede de tarifelere karşı misilleme hazırlığında. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tariflerine karşı güçlü biçimde misilleme yapmaya hazır olduklarını söyledi. ABD yönetiminin şimdiye kadar çelik, alüminyum, otomobil ve otomobil parçaları ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi duyurduğunu hatırlatan von der Leyen, gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacak sonraki sektörlerin yarı iletkenler, ilaçlar ve kereste olacağını belirtti.Genel olarak tarife uygulamanın işleri daha kötü hale getireceğine dikkati çeken von der Leyen, "Tarifeler, halk tarafından ödenecek vergilerdir. Tarifeler sadece enflasyonu körükleyecek" dedi.