Trump’ın yeni vergi kararı sonrası ABD borsaları uçuşa geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine 90 gün süreyle ara verilmesi kararının ardından ABD borsalarında güçlü bir yükseliş yaşandı.

Nasdaq Composite endeksi 1.229,20 puan artarak yüzde 8,04'lük bir yükselişle 16.497,11 seviyesine çıktı.

S&P 500 endeksi 321,89 puan kazanarak yüzde 6,46 yükseldi ve 5.304,66 puana ulaştı.

Dow Jones Sanayi Endeksi ise 2.169,93 puanlık artışla yüzde 5,76 değer kazandı ve 39.801,82 seviyesine yükseldi.

DOLAR GÜÇ KAZANDI

Gün içerisinde daha zayıf seyreden ABD doları da, Trump'ın açıklamasının ardından Japon yeni ve diğer para birimleri karşısında güç kazandı.

Öte yandan, 10 yıllık Hazine tahvillerinin ihalesinde güçlü talep görülmesinin ardından tahvil faizlerindeki artış sınırlı kaldı.

BİTCOİN 82 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 2 trilyon 630 milyar dolara ulaştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmasıyla yüzde 7'den fazla artarak 82 bin doların üzerine çıktı.

TSİ 21.31 itibarıyla 82 bin 662 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 5'in altında geriledi.

ÇİN-ABD VERGİ GERİLİMİ SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi tarifesi bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, Çin Maliye Bakanlığı, yeni bir misilleme kararına daha imza atarak ABD mallarına ek vergi uygulanacağını duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, ABD mallarına uygulanacak ek verginin oranı yüzde 84 olarak açıklandı. Çin'den daha önce yapılan açıklamada, bu oran yüzde 34 olarak belirtilmişti. Bakanlık, ABD mallarına yönelik ek verginin 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Çin'in misllemesine Trump'tan yanıt gecikmedi. Trump, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75'den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu duyurdu.