Trump’tan 1 milyon dolarlık “Altın Kart”

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Öte yandan Trump, yabancıların 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de oturma izni alabileceği "Altın Kart" programına ilişkin de bir kararnameye imza attı. Trump, bu programdan elde edilen gelirlerin vergi indirimleri ve borç ödemelerinde kullanılacağını ifade etti.