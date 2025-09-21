Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Trump’tan 1 milyon dolarlık “Altın Kart”
Giriş Tarihi: 21.9.2025

Trump’tan 1 milyon dolarlık “Altın Kart”

Trump’tan 1 milyon dolarlık Altın Kart
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Öte yandan Trump, yabancıların 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de oturma izni alabileceği "Altın Kart" programına ilişkin de bir kararnameye imza attı. Trump, bu programdan elde edilen gelirlerin vergi indirimleri ve borç ödemelerinde kullanılacağını ifade etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump’tan 1 milyon dolarlık “Altın Kart”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz