ABD yönetiminin, imalat sektörlerindeki "yapısal kapasite fazlasını" gerekçe göstererek 14 büyük ticaret ortağına yeni gümrük vergileri getirmeyi planlaması, küresel piyasalarda endişeye yol açtı.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 11 Mart'ta başlattığı soruşturmaların ardından Çin, Avrupa Birliği (AB), Japonya, Güney Kore, Tayvan, İsviçre, Hindistan, Vietnam, Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, Kamboçya ve Bangladeş'in imalat politikalarının ABD ticaretine yük oluşturduğu sonucuna vardı.

Yeni tarifelere ilişkin kamuoyu görüşleri 5 Ocak 2027'ye kadar alınacak. 25 Ocak'ta düzenlenecek kamuya açık oturumların ardından değerlendirme sürecinin tamamlanması ve tarifelerin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TRUMP YÖNETİMİ TARİFELER İÇİN YENİ HUKUKİ ZEMİN HAZIRLIYOR

Yeni tarife girişimi, ABD Yüksek Mahkemesinin şubat ayında Trump'ın ulusal acil durum yetkilerine dayanarak uyguladığı geniş kapsamlı vergileri iptal etmesinin ardından geldi.

Mahkeme kararından sonra geçici yüzde 10'luk gümrük vergisine başvuran yönetim, daha sonra 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında ek vergiler getirmişti.

Son önerilerle Trump yönetimi, küresel tarife oranlarını mahkeme kararı öncesindeki seviyelere yaklaştırmayı hedefliyor.

HANGİ ÜLKEYE NE KADAR TARİFE UYGULANACAK?

USTR'nin önerisinde, mevcut ticaret anlaşmaları ve devam eden müzakerelere göre farklı vergi oranları öngörülüyor.

Çin: Yüzde 20'ye kadar ek tarife. Ticaret ateşkesi uzatılmazsa oran yüzde 40'a çıkabilecek.

Vietnam: Yüzde 35'e kadar, anlaşma halinde yüzde 20.

Hindistan: Yüzde 25'e kadar, anlaşma halinde yüzde 17.

Singapur: Yüzde 20'ye kadar, anlaşma halinde yüzde 10.

Bangladeş, Kamboçya, Endonezya, Malezya ve Tayland: Yüzde 18'e kadar ek tarife.

AB, Japonya, Güney Kore, İsviçre ve Tayvan: Mevcut vergiler dahil yüzde 15 seviyesinde tarife.

Ekonomistler, özellikle Vietnam, Hindistan ve Singapur için belirlenen farklı oranların ticaret müzakerelerinde baskı unsuru olarak kullanılabileceğine dikkat çekiyor.

Yeni vergiler, zorla çalıştırma gerekçesiyle temmuz ayında getirilen yüzde 10 veya yüzde 12,5'lik tarifelerle birleştirilmeyecek. İki düzenlemenin kapsamına giren ürünlerde yüksek olan oran uygulanacak.

Petrol, doğal gaz, ABD'de yetiştirilemeyen gıda ürünleri ve sektörel tarifelere tabi ilaçlar ise muaf tutulacak.

YENİ TARİFELER ABD'DE ENFLASYONU ARTIRABİLİR

ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 3,8 yükseldi. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE ise yüzde 3,3 artarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yale Üniversitesi bünyesindeki The Budget Lab'in analizine göre, yeni tarifelerin uygulanması halinde ABD'nin ortalama etkin tarife oranı yüzde 11,2'den yüzde 13,9'a çıkabilir.

Mevcut tarifelerin Amerikan hane halkına yıllık ortalama maliyetinin 900 dolar olduğu hesaplanırken tüketici fiyatlarına etkisinin yüzde 0,6 olduğu tahmin ediliyor. Yeni önerilerin ise fiyatları yüzde 0,3 daha artırabileceği değerlendiriliyor.

Ekonomistler, yüksek enerji maliyetleri, yapay zeka yatırımları ve güçlü iç talep nedeniyle şirketlerin artan maliyetleri tüketicilere yansıtmasının kolaylaşabileceğini belirtiyor. Bu durumun Fed'in enflasyonla mücadelesini zorlaştırabileceği ifade ediliyor.

ÇİN VE AB'DEN ABD'NİN TARİFE PLANINA TEPKİ

ABD'nin yeni vergi önerileri, ticaret ortaklarından tepki gördü. Çin Ticaret Bakanlığı, ek tarife girişimini "tek taraflılığın tipik bir örneği" olarak nitelendirdi. Pekin yönetimi, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yaparken haklarını korumak için gerekli adımları atabileceğini bildirdi.

AB Komisyonu ise ABD'nin kapasite fazlası iddiasını reddederek daha önce üzerinde uzlaşılan yüzde 15'lik tarife tavanına bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

TRUMP'IN TARİFE POLİTİKASINDAN GERİ ADIM ATMASI ZOR GÖRÜNÜYOR

Cumhuriyetçilerin kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadındaki çoğunluğu Demokratlara kaptırmasına rağmen Trump yönetiminin korumacı ticaret politikasını sürdürmesi bekleniyor.

Demokratların ocak ayında Kongre'nin kontrolünü devraldıktan sonra tarifeleri geri çekmeyi hedeflediği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, Trump'ın veto yetkisi nedeniyle kısa vadede tarife politikasında önemli bir değişiklik yapılmasının zor olduğuna işaret ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör