Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Trump'tan İran açıklaması: Petrol fiyatlarını yükseltmek için her yolu deniyor
Giriş Tarihi: 23.10.2026 11:44 Son Güncelleme: 23.10.2026 11:54

Trump'tan İran açıklaması: Petrol fiyatlarını yükseltmek için her yolu deniyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ara seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmek için her yolu denediğini savundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
Trump’tan İran açıklaması: Petrol fiyatlarını yükseltmek için her yolu deniyor
  • ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarının savaş öncesine kıyasla arttığını belirterek, buna rağmen Tahran yönetiminin asılsız iddialarla piyasayı manipüle etmeye çalıştığını ileri sürdü. Trump, "İran, ABD ara seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hürmüz Boğazı'ndan çatışma öncesinden bile daha fazla petrol geçmesine rağmen sahte vurulma haberleri, mayınlar ve her türlü şeyi uyduruyorlar" ifadelerini kullandı.

İran'daki gösterilere değinen Trump, "Protestocuları ve yollarına çıkan herkesi öldürmeye devam ediyorlar. Bu gerçekten kötücül bir rejim; tek umudum Amerikan halkının ve dünyanın onların ne kadar kötü olduğunu anlaması. Yedi aydan kısa bir sürede 75 bin protestocu hayatını kaybetti. Dünyanın ve Demokrat Parti'nin bunu umursamıyor gibi görünmesi şok edici" açıklamasını yaptı.

Tahran yönetiminin nükleer programına ilişkin kırmızı çizgisini de yineleyen Trump, "İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #DONALD TRUMP #ABD #PETROL #PETROL FİYATLARI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'tan İran açıklaması: Petrol fiyatlarını yükseltmek için her yolu deniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA