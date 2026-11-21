ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ardından Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, dört gün içinde 20'den fazla dünya lideriyle görüştüğünü ve iki yeni ticaret anlaşması imzaladığını, çok yakında 10 anlaşmanın daha yapılacağını kaydetti.

Tayland'ın imzalanan anlaşma kapsamında Amerikan ürünlerine uyguladığı tüm gümrük vergilerini kaldırdığını aktaran Trump, daha önce ABD'ye uygulanan gümrük vergilerinin artık alınmayacağını, tarife engellerinin de kaldırılacağını anlattı.

Trump, Tayland'ın her yıl 2,6 milyar dolar değerinde ABD tarım ürünü satın almak istediğini, bu rakamı da artıracaklarını kaydetti.

Filipinler ile de ticaret açığını ortadan kaldırmayı hedefleyen çerçeve ticaret anlaşmasına vardıklarını dile getiren Trump, bu ülkenin ABD ürünlerine yönelik alımlarını önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

Trump, Meksika ile de bir ticaret anlaşmasına yaklaştıklarını belirterek, "Meksika'nın ABD'ye karşı devasa bir ticaret fazlası var. Kendisine, 'Claudia (Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum), ticaret fazlasına sahip olmanıza izin veremeyiz. Buna müsaade etmeyeceğiz.' dedim. Dolayısıyla şu an onunla birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Kanada ile ise bir ticaret anlaşmasına varılması için yapılması gereken işler olduğunu kaydeden Trump, adil bir anlaşma sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.

"ÇİN İLE KAPSAMLI BİR ANLAŞMA KONUSUNDA GÖRÜŞÜYORUZ"

Trump, Çin ile oldukça kapsamlı bir anlaşma konusunda görüştüklerine işaret ederek, "Eskiden Çin ile olan ticaretimizde muazzam miktarlarda para kaybediyorduk. Şimdi bu kaybı çok daha yönetilebilir bir seviyeye indirdik. Durumun her iki ülke için de çok faydalı olacağına inanıyorum." dedi.

Çin'in istense de istenmese de dünyada önemli bir etken olduğunu ifade eden Trump, bu ülkeyle bazı iyi anlaşmalar yaptıklarını ve şu anda ciddi gelir elde ettiklerini dile getirdi.

Trump, Çin'e yönelik gümrük vergilerini bir dönem yüzde 145'e kadar çıkardığını anımsatarak, Çin'in dünyada ABD'ye "en çok ödeme yapan ülke" olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör