Trump’tan tarife açıklaması: Tümü yürürlükte

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nin, uyguladığı tarifelerinin çoğunun yasa dışı olduğuna hükmetmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, "Tüm tarifeleri hala yürürlükte. Bugün son derece taraflı Temyiz Mahkemesi, tarifelerimizin kaldırılması gerektiği yönünde yanlış bir karar verdi. Ama onlar da biliyor ki, sonunda ABD kazanacak" ifadelerini kullandı.

ADİL OLMAYAN TARİFELER

Tarifelerin kaldırılmasının 'ülke için tam anlamıyla felaket olacağını' belirten Trump, bunun ABD'yi mali açıdan zayıflatacağını söyleyerek, "ABD, artık dost ya da düşman fark etmeksizin diğer ülkeler tarafından dayatılan, üreticilerimizi, çiftçilerimizi ve herkesi zayıflatan devasa ticaret açıklarına, adil olmayan tarifelere ve tarife dışı ticaret engellerine daha fazla tahammül etmeyecektir. Bu kararın yürürlükte kalmasına izin verilirse, bu ABD'yi kelimenin tam anlamıyla yok eder" değerlendirmesinde bulundu.

Tarifelerin, işçilere yardımcı olmak ve 'Amerika'da üretildi' ürünlerini ortaya koyan şirketleri desteklemek için en iyi araç olduğunu kaydeden Trump, "Uzun yıllar boyunca, duyarsız ve akılsız politikacılarımız tarafından, tarifelerin bize karşı kullanılmasına izin verildi. Şimdi ise ABD Yüksek Mahkemesi'nin yardımıyla, onları ulusumuzun yararına kullanacağız ve Amerika'yı yeniden zengin, güçlü ve kudretli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.