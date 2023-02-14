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Giriş Tarihi: 14.2.2023 10:06

TSE depremzedeler için güneş panelleri kurdu

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), deprem bölgesinde depremzedelerin elektrik ihtiyacını karşılamak için bölgede güneş panelleri kurdu.

İHA
TSE depremzedeler için güneş panelleri kurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda oluşturulan kriz merkezi de bu gerçekten hareketle yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan ürünleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) koordinasyonunda deprem bölgesine sevk ediyor.

TEKNOLOJİK CİHAZLARI ŞARJ EDİYOR

Güneş enerjisiyle elektrik üreten fotovoltaik paneller, yoğun şekilde çalışan arama kurtarma ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin hayati derecede önemli teknolojik cihazlarını şarj ediyor. Özellikle gece gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde ekiplere ışık kaynağı olan güneş panelleri, depremzedelerin bulunduğu çadırları aydınlatıyor.

DEPOLARI AYDINLATIYOR

Depremzedelerin en önemli moral kaynaklarından biri de uzaktaki yakınlarıyla kişisel cihazlarından kurduğu iletişim. Paneller, bu cihazların şarj edilmesine de sağlıyor. Aynı zamanda deprem bölgesine gönderilen yardımların depolandığı okul gibi kapalı alanları da aydınlatıyor.

İLKİ KAHRAMANMARAŞ'TA KURULDU

Paneller, AFAD'ın yönlendirmesiyle ilk olarak Kahramanmaraş Valiliği önüne kuruldu. TSE personeli tarafından çalıştırılan güneş enerjisi sistemleri, depremden etkilenen diğer bölgelerde de işler hale getiriliyor.

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TSE depremzedeler için güneş panelleri kurdu
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