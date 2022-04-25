TSS’de 1 yılda ömür boyu yenileme garantisi

Sağlık giderleri giderek artarak ekonomik anlamda ek bir yük oluştursa da, tamamlayıcı sağlık sigortaları bu alanda bütçe dostu oluyor. Bunun yanında sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme süresini beklemek çoğu zaman sigortalılar için can sıkıcı bir durum olabiliyor ve sağlık sigortası yaptırmak isteyen sigortalıları korkutabiliyor. Ömür boyu yenileme süresinin erken verilmesi sigortalıların yenileme konusundaki endişelerini gideriyor ve sigortaya olan güveni artırıyor.Sağlıklı olmanın değerini daha iyi anladığımız bu dönemde, Quick Sigorta'nın yeni ürünü Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hizmete girdi. "Şehrin en iyi hastanesi bana yeter, farkı Quick öder" mottosuyla piyasaya sunulan ürün, sektörde bir ilk olarak "Ömür Boyu Beklemeden Yenileme Garantisi"ni ilk yılın sonunda sunarak müşterileri ile buluşturuyor. Quick Sigorta, 45 yaş öncesi sigortalılar için sektörde bir ilk olarak "Ömür Boyu Beklemeden Yenileme Garantisi" ni tercihe göre birinci ya da ikinci yılın sonunda ek prim ödeyerek müşterileri ile buluşturuyor. Ayrıca Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, başka bir sigorta şirketinde sağlık sigortası olup ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanamamış bireylerin en az 1 tam yıl kesintisiz sigortalılık süresini doldurmaları halinde kendilerine ömür boyu yenileme garantisi hakkı da tanıyor. Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile aile bireyleri de aynı poliçeyle yüzde beş aile indirimi ile güvence altına alınabiliyor. Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, anlaşmalı sağlık kurumlarından oluşan üç ayrı ağ ve iki ayrı plan seçeneğiyle sigortalıların kendi bütçelerine en uygun tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü satın almalarına olanak sağlıyor. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "2022 Şubat sonu verilerine baktığımızda tamamlayıcı sağlık sigortası özelinde prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %166,6 oranında bir artışla 1 milyar 103 milyon 915 bin liraya ulaştı. Bu ekonomik durumda giderek artış gösteren sağlık harcamalarına karşı tamamlayıcı sağlık sigortaları iyi bir alternatif oldu. Aynı zamanda şirketler tamamlayıcı sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme garantisi hakkı vermeye başladı. Tamamlayıcı sağlık sigortaları sunduğu avantajlar ve sağladığı teminatlarla sigortalılara güvence sağlıyor" ifadelerini kullandı.