TTK işçi alımı için başvurular Alo 170 hattından da yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alınacağını açıklamasının ardından süreç başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da 8 Eylül'de sosyal medya hesabından, "Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük Yenice için 100 işçi alımı yapacağız. Kura yoluyla işçi alımlarımızı 13 Ekim 2023 Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim 2023 Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştireceğiz" paylaşımı yaptı. Başvurular henüz başlamazken, alım sürecinin nasıl olacağı merak konusu oldu.

'2019'DA KURUM ÖNÜNDE YIĞILMALAR OLMUŞTU'

Bu seneki başvuruların 2021'de çıkarılan genelgeye göre sadece internet ile Alo 170 telefon hattı ile yapılacağını belirten İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, "2019 yılında yapılan Türkiye Taşkömürü Kurumu alımlarında kurum önünde yığılmalar olmuştu. Bu yığılmaları engelleyecek genelgemiz ile belirtilen tarihte, ilan açıldığı tarihe kadar bunlarla ilgili kamuoyuna sürekli açıklamalar yapacağız. Vatandaşlarımızdan; kurum önüne gelip mağdur olmamalarını, geceden sıraya girmemelerini, teknolojiyi ve kurumun internet sayfalarını çok iyi değerlendirmelerini, ilanlarımızı da İŞKUR resmi sitemizden takip etmelerini istiyoruz. Bununla ilgili sürekli açıklamalar yapacağız. Hiçbir şekilde mağdur olmadan işlemlerini yürütmelerine yardımcı olacağız" dedi.

BAŞVURU SÜRESİ 5 GÜN

5 gün başvuru süresi olduğunu hatırlatan Şentürk, "Vatandaşlar, internet ve e-şube ya da Alo 170 üzerinden gece-gündüz ayrımı olmadan başvurularını yapabilir. Türkiye Taşkömürü Kurumu için alım başvurusunu yapan vatandaşımızın kuruma, müdürlüğümüze gelmesine herhangi bir gerek kalmamıştır. Bu tarihi sitemizden çok iyi takip etmelerini, Alo 170 ve internet sayfamızı çok iyi kullanmalarını kendilerinde rica ediyoruz. Başvuru yapanlara her türlü konuda yardımcı olacağımızı da belirtmek isterim" diye konuştu.