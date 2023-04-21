Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TTK'ya alınacak işçi sayısı 2 bine çıkarıldı! GMİS Başkanı Yeşil: Bir kapıyı araladık ötesi de gelecektir
Giriş Tarihi: 21.4.2023 10:41

TTK'ya alınacak işçi sayısı 2 bine çıkarıldı! GMİS Başkanı Yeşil: Bir kapıyı araladık ötesi de gelecektir

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 2 bin madencinin kuruma can suyu olacağını ve sayının artabileceğini açıkladı.

İHA
TTK’ya alınacak işçi sayısı 2 bine çıkarıldı! GMİS Başkanı Yeşil: Bir kapıyı araladık ötesi de gelecektir

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın duyurduğu TTK'ya 2 bin işçi alımını değerlendirdi.

Yeşil, açıklamasında şu ifadeler yer verdi;

"Cumhurbaşkanımız Filyos'da doğalgazın açılışını yaparken, bin madenci söylemişti daha önce. Kurumda ihtiyaç olduğunu iyi anlattık. Bin madencinin yetersiz olduğunu ilettik. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza konuyu iletmemize yardımcı oldular. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yeterli mi tabi ki yetersiz ama bir kapıyı araladık ötesi de gelecektir. 2 bin kişi de bu kuruma can suyu verecektir."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TTK'ya alınacak işçi sayısı 2 bine çıkarıldı! GMİS Başkanı Yeşil: Bir kapıyı araladık ötesi de gelecektir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA