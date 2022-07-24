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Giriş Tarihi: 24.7.2022 16:15 Son Güncelleme: 24.7.2022 16:18

TUA'dan Starlink uydularına ilişkin açıklama

AA
TUA’dan Starlink uydularına ilişkin açıklama

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin çeşitli noktalarından görüntülenen "Starlink" uydularının dünya üzerinde internet ve haberleşme için başlatılan bir uydu takım yıldızı projesi olduğunu bildirdi.

Ajansın Twitter hesabından, 23 Temmuz 2022 gecesi görüntülenen "Starlink" uydularına yönelik paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, uydu sistemlerinin bulundukları yörüngeye bağlı olarak dünya üzerinde belirli bir bölgeye ya da yörüngesi üzerinde bulunan ülkeleri kapsayacak şekilde fırlatıldıkları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Uydu takım yıldızları ise dünya üzerinde her noktaya kesintisiz kapsama sağlamak için tasarlanan birden fazla uydu olarak adlandırılır. 23 Temmuz 2022 gecesi Türkiye'nin çeşitli noktalarında görüntülenen Starlink uyduları da dünya üzerinde internet ve haberleşme için başlatılan bir uydu takım yıldızı projesidir."

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TUA'dan Starlink uydularına ilişkin açıklama
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