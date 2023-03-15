TÜBİTAK projesinde ekonomiye kazandırılacak element

'İLERİ TEKNOLOJİDE BÜYÜK ÖNEME SAHİP'

Nadir toprak elementlerinin teknolojide birçok alanda kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Karakaya şöyle devam etti:

"Bu projenin amacında da gerek bu atık havuzunda biriken malzeme, gerekse boksitten birtakım analitik işlemler yaparak havuzda durmasın biz bunları alalım, ülke ekonomisine katkı sunalım. İleri sanayinin ihtiyaç duyduğu elementleri, dışarıdan alıp döviz ödemek yerine kendimiz sağlayalım. İleri teknolojide kullanılan malzemelerde kritik dediğimiz elementler var. Bu elementler bu havuzlarda birikiyor. Biz de bunları kazanalım, atmayalım, sıfır atık projesine de katkı sunalım diyoruz. Biz bunlara nadir toprak elementleri (NTE) diyoruz. Bunlar vücutta uyum sağlayan malzemeler. Örneğin cep telefonlarında, ekranlarda, robotik sistemlerde kullanılıyor. Yine titanyumdan insan vücuduna uyumlu zırhlar yapılabiliyor. Biz bu malzemeleri üretebilmek için bunların hammaddesini kazanabiliriz dedik. Bu kıymetli elementleri, ileri teknolojide robotik sistemler olsun, savunma sanayi olsun, temiz enerjiye yönelik ürünler olsun, araçların çiplerine yönelik olsun, uzay teknolojisi olsun, bu tür elementlere ihtiyacımız var."