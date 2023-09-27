TÜİK: 2022’de 19 bin 139 mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mali aracı kuruluşlar sektöründe 2022 yılında 19 bin 139 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 261 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 72 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 18 bin 806 girişim faaliyet gösterdi. Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 1 trilyon 69 milyar lira, üretim değeri ise 1 trilyon 448 milyar lira oldu. Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 94,1'i finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 1,4'ü sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 4,5'i finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu. Üretim değerinin ise yüzde 88,1'i finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,5'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 4,4'ü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerden meydana geldi.



FAKTÖR MALİYETİYLE KATMA DEĞER VE ÜRETİM DEĞER ARTTI



Faktör maliyetiyle katma değer 2022'de bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 164,1, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 132,9 arttı. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 56 azaldı. Üretim değeri aynı dönemde finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 167,1, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 26, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 128,2 yükseldi.



Mali aracı kuruluşlarda 2021'de 316 bin 279 olan yıllık ortalama çalışan sayısı 2022'de 324 bin 764'e çıktı. Toplam istihdamın yüzde 68,8'ini finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 6,8'ini sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 24,4'ünü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.



PERSONEL MALİYETİ 113 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ



2022'de mali aracı kuruluşların personel maliyeti 113 milyar 126 milyon lira hesaplandı. Personel maliyetinin yüzde 80,1'i finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,7'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 12,2'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85,1'i maaş ve ücretlerden, yüzde 14,9'u ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.