İSTİHDAM 32 MİLYON 434 BİNE GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 32 milyon 434 bine geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı da 0,3 puanlık düşüşle yüzde 48,3 oldu. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda ise yüzde 31,4 olarak kaydedildi.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 52,6 OLDU

İşgücü, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 17 bin kişi azalarak 35 milyon 304 bin kişiye geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık düşüşle yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35,1 oldu.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 14,1'E YÜKSELDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da yükseliş gösterdi.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artarak yüzde 14,1 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,4 olarak hesaplanırken, genç kadınlarda bu oran yüzde 21,3'e ulaştı.