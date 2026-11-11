TÜİK açıkladı: Ciroda güçlü artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı Ciro Endekslerini yayımladı. Buna göre; Toplam ciro yıllık %28,5 arttı.



Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Eylül ayında yıllık %28,5 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %33,4 arttı, inşaat ciro endeksi %28,3 arttı, ticaret ciro endeksi %24,5 arttı, hizmet ciro endeksi %34,8 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %2,4 ARTTI



Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Eylül ayında aylık %2,4 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,6 arttı, inşaat ciro endeksi %1,8 arttı, ticaret ciro endeksi %1,8 arttı, hizmet ciro endeksi %2,6 arttı.

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