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Giriş Tarihi: 11.11.2026 10:04

TÜİK açıkladı: Ciroda güçlü artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine Buna göre; Toplam ciro yıllık %28,5 arttı.

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TÜİK açıkladı: Ciroda güçlü artış!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı Ciro Endekslerini yayımladı. Buna göre; Toplam ciro yıllık %28,5 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Eylül ayında yıllık %28,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %33,4 arttı, inşaat ciro endeksi %28,3 arttı, ticaret ciro endeksi %24,5 arttı, hizmet ciro endeksi %34,8 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %2,4 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Eylül ayında aylık %2,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,6 arttı, inşaat ciro endeksi %1,8 arttı, ticaret ciro endeksi %1,8 arttı, hizmet ciro endeksi %2,6 arttı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK #CİRO
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TÜİK açıkladı: Ciroda güçlü artış!
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